Gelar Tebus Sembako Murah, Blusukan Ala Caleg Perindo Anang Iskandar di Sidoarjo

SIDOARJO - Guna mendekatkan masyarakat dengan Partai Perindo, Caleg DPR RI dari Dapil 1 Jawa Timur, Anang Iskandar melakukan blusukan ke Desa Sawo Tratap, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Kamis (28/12/2023).

Ia menggelar tebus murah sembako. Dalam kesempatan itu, bukan hanya melakukan mengenalkan diri sebagai Caleg Perindo. Namun, juga memberikan edukasi tata cara mencoblos yang benar.

Sebanyak 130 warga Desa Sawo Tratap berkumpul di salah satu rumah milik tokoh setempat. Setelah sebelumnya, mereka mengambil kupon yang disiapkan, para warga ini kemudian mendengar pemaparan para Caleg Perindo.

Adapun yang hadir adalah Caleg DPR RI Dapil 1 Jatim Anang Iskandar, Caleg DPRD Sidoarjo Dapil 6 Windhu Huru Astutie dan Ketua DPD Perindo Sidoarjo Edi Setiabudi.

Anang Iskandar tidak saja membagikan kartu Perindo, namun juga memberikan edukasi kepada warga tentang tata cara pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang benar.

Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Anang Iskandar juga juga menjelaskan visi misi dan program Partai Perindo.

Menurut Anang, upaya blusukan yang dilakukan sebagai upaya untuk mendekatkan diri dan Partai Perindo agar semakin dikenal di tengah masyarakat. Para warga juga dapat manfaat dari program Partai Perindo.