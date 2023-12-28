Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Tebus Sembako Murah, Blusukan Ala Caleg Perindo Anang Iskandar di Sidoarjo

Yoyok Agusta , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |15:26 WIB
Gelar Tebus Sembako Murah, Blusukan Ala Caleg Perindo Anang Iskandar di Sidoarjo
Caleg Perindo Anang Iskandar (Foto: Yoyok Agusta)
A
A
A

 

SIDOARJO - Guna mendekatkan masyarakat dengan Partai Perindo, Caleg DPR RI dari Dapil 1 Jawa Timur, Anang Iskandar melakukan blusukan ke Desa Sawo Tratap, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Kamis (28/12/2023). 

Ia menggelar tebus murah sembako. Dalam kesempatan itu, bukan hanya melakukan mengenalkan diri sebagai Caleg Perindo. Namun, juga memberikan edukasi tata cara mencoblos yang benar.

Sebanyak 130 warga Desa Sawo Tratap berkumpul di salah satu rumah milik tokoh setempat. Setelah sebelumnya, mereka mengambil kupon yang disiapkan, para warga ini kemudian mendengar pemaparan para Caleg Perindo.

Adapun yang hadir adalah Caleg DPR RI Dapil 1 Jatim Anang Iskandar, Caleg DPRD Sidoarjo Dapil 6 Windhu Huru Astutie dan Ketua DPD Perindo Sidoarjo Edi Setiabudi.

Anang Iskandar tidak saja membagikan kartu Perindo, namun juga memberikan edukasi kepada warga tentang tata cara pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang benar.

Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Anang Iskandar juga juga menjelaskan visi misi dan program Partai Perindo.

Menurut Anang, upaya blusukan yang dilakukan sebagai upaya untuk mendekatkan diri dan Partai Perindo agar semakin dikenal di tengah masyarakat. Para warga juga dapat manfaat dari program Partai Perindo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement