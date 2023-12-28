Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jepang Akan Pasok Ukraina dengan Sistem Rudal Patriot, Rusia Beri Peringatan Keras

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |09:13 WIB
Jepang Akan Pasok Ukraina dengan Sistem Rudal Patriot, Rusia Beri Peringatan Keras
Foto: Reuters.
A
A
A

MOSKOW - Langkah Jepang untuk menyediakan sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina akan menimbulkan "konsekuensi serius" bagi hubungan Rusia-Jepang, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pada Rabu, (27/12/2023).

Hubungan antara Moskow dan Tokyo, yang sudah sulit, telah memburuk tajam sejak Rusia mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina pada Februari 2022. Jepang telah bergabung dengan sekutu Baratnya dalam menjatuhkan sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Rusia.

Pekan lalu, Jepang mengatakan pihaknya akan mempersiapkan pengiriman rudal pertahanan udara Patriot ke Amerika Serikat (AS) setelah merevisi pedoman ekspor senjatanya, yang merupakan perombakan besar pertama yang dilakukan Tokyo terhadap pembatasan ekspor tersebut dalam sembilan tahun.

Meskipun kontrol ekspor baru Jepang masih mencegah pengiriman senjata ke negara-negara yang sedang berperang, hal ini secara tidak langsung dapat menguntungkan Ukraina dalam perangnya dengan Rusia karena memberikan Amerika Serikat kapasitas ekstra untuk memberikan bantuan militer ke Kyiv.

“Pihak Jepang kehilangan kendali atas senjata yang kini bisa digunakan Washington untuk melakukan apa pun yang diinginkannya,” kata Zakharova dalam pengarahan mingguan sebagaimana dilansir Reuters. “Tidak dapat dipungkiri bahwa berdasarkan skema yang telah diuji, rudal Patriot akan mendarat di Ukraina.”

Halaman:
1 2
      
