HOME NEWS INTERNATIONAL

Truk Tangki BBM Meledak, Tewaskan Setidaknya 40 Orang di Liberia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |10:44 WIB
Truk Tangki BBM Meledak, Tewaskan Setidaknya 40 Orang di Liberia
Ilustrasi.




MONROVIA - Setidaknya 40 orang tewas menyusul ledakan sebuah truk tangki BBM di bagian utara-tengah Liberia, kata kepala petugas medis di negara Afrika Barat itu, Francis Kateh, pada Rabu, (27/12/2023).

Truk bahan bakar tersebut mengalami kecelakaan pada Selasa, (26/12/2023) malam di Totota, Kabupaten Lower Bong, dan segera setelah itu meledak, menewaskan dan melukai banyak orang yang berkumpul di tempat kejadian.

Puluhan orang masih dirawat di rumah sakit karena luka bakar serius, dan jumlah korban jiwa mungkin bertambah, kata Kateh kepada wartawan, sebagaimana dilansir Reuters.

Keamanan jalan raya yang buruk dan infrastruktur yang lemah menjadikan Afrika Sub-Sahara sebagai wilayah paling mematikan di dunia dalam hal kecelakaan, dengan tingkat kematian tiga kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata Eropa, menurut angka PBB.

(Rahman Asmardika)

      
Topik Artikel :
Truk BBM Truk Tangki Liberia
