Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ini Jumlah Tunjangan Melahirkan di Rusia, Sekali Lahiran Dapat Rp100 Juta

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |17:52 WIB
Ini Jumlah Tunjangan Melahirkan di Rusia, Sekali Lahiran Dapat Rp100 Juta
Jumlah tunjangan melahirkan di Rusia (Foto: Freepik)
A
A
A

RUSIA - Dengan menurunnya populasi dan tingkat kesuburan, Rusia saat ini menghadapi krisis demografi.

Mulai dari tahun 2007, pemerintah federal telah menerapkan kebijakan pro kelahiran. Rusia merupakan salah satu negara dengan tingkat kesuburan yang sangat rendah, tingkat kesuburan total (TFR) selama periode 2001-2005 hanya sebesar 1.3.

Untuk mendorong perempuan memiliki lebih banyak anak, Duma Negara (Parlemen Rusia) mengesahkan undang-undang di Desember 2006 menetapkan langkah-langkah baru dukungan pemerintah untuk keluarga dengan anak, yang biasa dikenal dengan program modal bersalin (MC).

Berdasarkan undang-undang, mulai bulan Januari 2007 perempuan yang melahirkan atau mengadopsi anak kedua atau berturut-turut berhak atas bantuan keuangan khusus. Program ini dijadwalkan akan berakhir pada akhir tahun 2016.

Bantuan MC diberikan dalam bentuk sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dana sejumlah sekitar USD11.000 atau sekitar Rp169.542 setiap saat setelah anak tersebut mencapai usia tiga tahun.4 Uang tersebut dapat digunakan untuk tujuan tertentu.

Secara khusus, orang tua dapat menerima dana tersebut jika mereka berniat membelanjakannya untuk membeli rumah, membiayai pendidikan anak, atau berinvestasi pada dana pensiun ibu. Perempuan hanya dapat mengajukan permohonan dana MC sekali seumur hidup.

Mengutip sumber lain, Presiden Vladimir Putin mengatakan rangkaian rencana untuk meyakinkan para perempuan Rusia untuk mengandung dan melahirkan anak. Putin juga mengatakan seorang perempuan akan mendapat 466 ribu rubel atau sekitar Rp79juta untuk melahirkan satu anak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126442/bendera_korea_utara_dan_rusia-nQNU_large.jpg
Rusia Segera Mulai Bangun Jembatan Menuju Korea Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/18/3070646/bom-Yq8P_large.jpg
Ngeri, Rusia Diduga Lepaskan Bom Non-nuklir Terkuat di Dunia, Awan Berbentuk Jamur Terlihat di Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement