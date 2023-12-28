Advertisement
HOME NEWS JATIM

Alam Ganjar Sepedahan Bareng Influencer di Surabaya, Ajak Keterlibatan Anak Muda

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |23:51 WIB
Alam Ganjar Sepedahan Bareng Influencer di Surabaya, Ajak Keterlibatan Anak Muda
Alam Ganjar asyik bersepeda onthel di Surabaya (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

SURABAYA - Putra calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar berkunjung ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (28/12/2023) bersama sejumlah influencer. Dalam kunjungan itu, Alam Ganjar sempat meminta kalangan anak muda untuk ikut didorong dalam kegiatan masyarakat.

Alam datang bersama sejumlah influencer dan komunitas, seperti Komunitas Seniman Surabaya, Komunitas Pemuda Surabaya. Adapun influencer yang hadir yakni Young Lex, Thoriq Halilintar dan Aliyah Massaid.

Kedatang Alam beserta rekannya pun disambut meriah oleh warga setempat. Seusai kunjungan museum, Alam diajak untuk bermain sepeda onthel ke sejumlah titik di Surabaya.

Perjalanan gowes menggunakan sepeda onthel diawali dari Museum tersebut. Sebanyak 50 sepeda berangkat bersama dan mengelilingi sejumlah titik yang berada di Surabaya. Mereka terlihat santai menikmati momen liburan bersama.

Mereka kemudian mengunjungi Wisata Kampung Tengah Kota Maspati. Alam dan mereka yang ikut dalam kegiatan tersebut kemudian mengeliling kawasan tersebut dari melihat bangunan bersejarah hingga beberapa tenan UMKM.

Alam juga sempat berdiskusi dengan warga setempat. Dalam kesempatan itu, putra Ganjar Pranowo itu kemudian pertanyakan oleh Ketua RW setempat terkait masukan di wilayahnya. Alam yang mendengar pertanyaan tersebut kemudian meminta agar kawasan tersebut lebih banyak melibatkan anak-anak muda.

"Perjalanan awal saya saat sampai ke sini, sudah sangat baik. Namun ada satu aspek penting yang belum terlihat, yakni keterlibatan anak muda. Masih banyak lansia, anak-anak dan ibu-ibu," jawab Alam, dikutip.

