Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Venna Melinda Ngopi Bareng Milenial Kota Kediri

Afnan Subagio , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |19:21 WIB
Caleg Perindo Venna Melinda <i>Ngopi</i> Bareng Milenial Kota Kediri
Caleg Perindo Venna Melinda (foto: dok ist)
A
A
A

KEDIRI - Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur dari Partai Perindo nomor urut 1, Venna Melinda ngopi bareng milineal di salah satu kafe di Kota Kediri.

Ia pun mendapat keluhan atas kurangnya lowongan pekerjaan bagi pemuda yang baru lulus sekolah. Pasalnya, saat ini banyak perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan dengan syarat telah berpengalaman bekerja, sehingga menghambat para pemuda utamanya generasi millenial untuk bekerja.

Venna mengatakan, jika generasi muda menginginkan terobosan baru dari pemerintah khususnya bagi anak muda yang baru lulus SMK agar dapat segera memperoleh pekerjaan.

“Sehingga diperlukan adanya regulasi semacam kerjasama pemerintah dalam hal ini institusi pendidikan dengan perusahaan, sehingga lulusan SMK dapat segera diterima di perusahan daerahnya masing-masing,” kata Venna.

Dalam kegiatan tersebut, Venna juga mengajak generasi muda untuk melek politik dan juga terjun ke politik, karena perlu adanya regenerasi pada bidang politik.

BACA JUGA:

Targetkan Raih 100.000 Suara, Venna Melinda Ajak Warga Blitar Jauhi Golput 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175484//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-hwxd_large.jpg
Ketum Perindo: Anak Muda Harus Terlibat Aktif Politik, Bukan Sekadar Pemilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175476//waketum_dpp_bidang_persatuan_dan_inklusif_partai_perindo_angkie_yudistia-2r5P_large.jpg
Refleksi 11 Tahun Perindo: Komitmen Perjuangkan Hak Perempuan dan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175467//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-91Lh_large.jpg
Refleksi 11 Tahun Partai Perindo: Menjadi Energi Baru Politik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174687//partai_perindo-GhUt_large.jpg
HUT Ke-80 TNI, Sekjen Perindo Dorong Penguatan Kepemimpinan TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173898//perindo-6iyo_large.jpg
Puspadaya Perindo Beri Pendampingan Hukum dan Pemulihan Psikologis ke Korban Pelecehan dan KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173897//perindo-8ghY_large.jpg
Duh! Perempuan di Jaktim Jadi Korban Pelecehan Seksual Sejak SD oleh Ayah Tirinya 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement