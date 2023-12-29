Caleg Perindo Venna Melinda Ngopi Bareng Milenial Kota Kediri

KEDIRI - Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur dari Partai Perindo nomor urut 1, Venna Melinda ngopi bareng milineal di salah satu kafe di Kota Kediri.

Ia pun mendapat keluhan atas kurangnya lowongan pekerjaan bagi pemuda yang baru lulus sekolah. Pasalnya, saat ini banyak perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan dengan syarat telah berpengalaman bekerja, sehingga menghambat para pemuda utamanya generasi millenial untuk bekerja.

Venna mengatakan, jika generasi muda menginginkan terobosan baru dari pemerintah khususnya bagi anak muda yang baru lulus SMK agar dapat segera memperoleh pekerjaan.

“Sehingga diperlukan adanya regulasi semacam kerjasama pemerintah dalam hal ini institusi pendidikan dengan perusahaan, sehingga lulusan SMK dapat segera diterima di perusahan daerahnya masing-masing,” kata Venna.

Dalam kegiatan tersebut, Venna juga mengajak generasi muda untuk melek politik dan juga terjun ke politik, karena perlu adanya regenerasi pada bidang politik.

BACA JUGA:

Targetkan Raih 100.000 Suara, Venna Melinda Ajak Warga Blitar Jauhi Golput

(Awaludin)