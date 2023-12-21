Venna Melinda Gelar Bazar Murah di Blitar, Minyak Goreng Cuma Tebus Rp5.000

BLITAR - Caleg DPR RI Partai Perindo no 1 dapil 6 Jatim (Blitar, Tulungagung, dan Kediri) Venna Melinda terus berusaha mendekatkan diri kepada konstituen atau pemilih.

Dalam kampanye di Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, Venna menggelar bagi-bagi sembako murah dan pengobatan gratis.

Sebanyak 300 paket minyak goreng disiapkan untuk kegiatan tebus murah untuk warga masyarakat yang membutuhkan. “Hari ini bazar sembako murah, minyak goreng tebus harga Rp 5 ribu,” ujarnya kepada wartawan Kamis (21/12/2023).

Acara bazar sembako murah berlangsung di rumah almarhum mantan anggota DPRD Kabupaten Blitar Endar Soeparno.

Seperti diketahui caleg Partai Perindo Yulius Eko Wahyono yang menjadi tandem Venna Melinda di dapil 4 Kabupaten Blitar (Gandusari, Talun, Garum dan Selopuro) merupakan putra mendiang Endar Soeparno.

Venna Melinda mengatakan, bazar sembako murah merupakan bagian dari program pro rakyat partai Perindo, yakni partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Perindo adalah partai politik nomor 16 yang mendukung pasangan capres cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Pada 14 Februari 2024 mendatang Venna mengingatkan warga masyarakat untuk tidak lupa mencoblos Partai Perindo.

“Jadi ibu-ibu pada 14 Februari 2024 pilih partai apa? Perindo, nomor 16,” kata Venna Melinda.

Sebelum menggelar bazar sembako murah, artis Venna Melinda juga mengajak ratusan konstituen yang sebagian besar ibu-ibu melakukan senam zumba massal.