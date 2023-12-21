Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Venna Melinda Gelar Bazar Murah di Blitar, Minyak Goreng Cuma Tebus Rp5.000

Solichan Arif , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |19:08 WIB
Venna Melinda Gelar Bazar Murah di Blitar, Minyak Goreng Cuma Tebus Rp5.000
A
A
A

BLITAR - Caleg DPR RI Partai Perindo no 1 dapil 6 Jatim (Blitar, Tulungagung, dan Kediri) Venna Melinda terus berusaha mendekatkan diri kepada konstituen atau pemilih.

Dalam kampanye di Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, Venna menggelar bagi-bagi sembako murah dan pengobatan gratis.

Sebanyak 300 paket minyak goreng disiapkan untuk kegiatan tebus murah untuk warga masyarakat yang membutuhkan. “Hari ini bazar sembako murah, minyak goreng tebus harga Rp 5 ribu,” ujarnya kepada wartawan Kamis (21/12/2023).

Acara bazar sembako murah berlangsung di rumah almarhum mantan anggota DPRD Kabupaten Blitar Endar Soeparno.

Seperti diketahui caleg Partai Perindo Yulius Eko Wahyono yang menjadi tandem Venna Melinda di dapil 4 Kabupaten Blitar (Gandusari, Talun, Garum dan Selopuro) merupakan putra mendiang Endar Soeparno.

Venna Melinda mengatakan, bazar sembako murah merupakan bagian dari program pro rakyat partai Perindo, yakni partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Perindo adalah partai politik nomor 16 yang mendukung pasangan capres cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Pada 14 Februari 2024 mendatang Venna mengingatkan warga masyarakat untuk tidak lupa mencoblos Partai Perindo.

“Jadi ibu-ibu pada 14 Februari 2024 pilih partai apa? Perindo, nomor 16,” kata Venna Melinda.

Sebelum menggelar bazar sembako murah, artis Venna Melinda juga mengajak ratusan konstituen yang sebagian besar ibu-ibu melakukan senam zumba massal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514//rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192512//perindo-0PMJ_large.jpg
Rakerwil DPW Perindo Sumsel, Sekjen: Fokus Penguatan Struktur Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement