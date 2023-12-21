Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Menyapa Warga Lewat Bazar 1.800 Sembako Murah di Cakung

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |17:59 WIB
Perindo Menyapa Warga Lewat Bazar 1.800 Sembako Murah di Cakung
Bazar sembako murah Perindo di Cakung, Jakarta Timur (Foto: M Farhan)
A
A
A

 

JAKARTA - DPD Partai Perindo Jakarta Timur kembali menggelar bazar sembako murah dengan total 1.800 paket di wilayah permukiman Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur. Gelaran bazar sembako yang menyesuaikan jumlah pemilik KTA Perindo tersebut, ternyata tetap diserbu ribuan warga saat dihelat pada Kamis siang (21/12/2023).

Ketua DPD Perindo Jakarta Timur, Berman Nainggolan menyampaikan, bazar ini merupakan program utama partainya dalam menyapa warga. Paket sembako yang terdiri dari 2 liter minyak goreng dan 3 liter beras premium dengan harga Rp20 ribu, menjadi bentuk perhatian Berman beserta partainya guna menyapa warga.

"Hari ini adalah bazar sembako murah yang ke-22, masih kita lakukan di wilayah Dapil 4 Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, kita kembali menyapa 1.800 pemilik KTA Perindo di Pulogebang," ujar Berman di lokasi, Kamis (21/12/2023).

Caleg Perindo untuk DPRD Provinsi Dapil 4 Jakarta itu menjelaskan kegiatan menyapa warga di Jalan Pulogebang RT16/RW6, Pulo Gebang, Cakung, Kota Jakarta Timur itu, menjadi kegiatan temu sapa kepada masyarakat. Dia menjelaskan, konsistensi ini akan terus dilakukan karena Perindo akan selalu berada di tengah masyarakat.

"Kita akan melakukan kampanye terus sesuai jadwal yang ditentukan, meski demikian kegiatan menyapa warga dan konstituen ini akan terus dilakukan," tutur Berman.

Lebih lanjut, Berman mengatakan, selain menggelar bazar sembako murah, Perindo juga membagikan alat pemadam api ringan (APAR) di setiap tempat yang dikunjunginya. Dia menuturkan, APAR sangat dibutuhkan terutama di wilayah permukiman padat Jakarta, karena rentannya kebakaran di masa musim kemarau ini.

"Kita juga memberikan APAR untuk digunakan masyarakat agar dapat mencegah kebakaran. Karena saat ini kondisi cuaca panas di Jakarta yang tidak menentu. Kita membagikan total 80 APAR," ujar Berman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement