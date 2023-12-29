Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pengadilan Rusia Penjarakan 2 Orang Gara-Gara Baca Puisi Menentang Perang di Ukraina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |11:03 WIB
Pengadilan Rusia Penjarakan 2 Orang Gara-Gara Baca Puisi Menentang Perang di Ukraina
Ilustrasi.
A
A
A

MOSKOW - Pengadilan di Moskow, Rusia pada Kamis (28/12/2023) menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada dua orang pria yang terlibat dalam pembacaan puisi yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dalam unjuk rasa anti-mobilisasi tahun lalu.

Artyom Kamardin, (33), dipenjara tujuh tahun karena membacakan puisi. Yegor Shtovba, (23), dihukum dipenjara lima setengah tahun karena menghadiri unjuk rasa itu.

Kedua pria itu menghadiri persidangan dari balik partisi kaca yang dikawal dengan ketat.

Tepat sebelum pembacaan vonis, Kamardin yang tersenyum berpuisi dan menyatakan bahwa puisi “menyayat hati” dan seringkali tidak disukai “orang-orang yang terbiasa dengan tata tertib.”

Setelah vonis dibacakan, para pendukung kedua terdakwa meneriakkan kata “Malu!” Beberapa di antaranya lantas ditahan polisi di luar gedung pengadilan, menurut kesaksian reporter AFP.

Pihak berwenang Rusia telah menahan ribuan orang karena tindakan sesederhana memprotes invasi ke Ukraina, di mana kritikan secara efektif dilarang.

Kamardin mengklaim bahwa selama penahanannya ia diperkosa oleh petugas kepolisian dan dipaksa merekam video permintaan maaf saat petugas mengancam pasangannya.

Halaman:
1 2
      
