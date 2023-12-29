Serangan Besar-besaran, 158 Rudal dan Drone Rusia Hantam Ukraina

UKRAINA - Militer Ukraina mengatakan, berdasarkan hasil awal, Rusia menggunakan 158 alat serangan udara drone dan rudal dalam serangan militer besar-besaran terhadap Ukraina.

Panglima angkatan bersenjata Ukraina, Valerii Zaluzhnyi, mengatakan Rusia menggunakan metode yang lebih “tradisional” dengan mengerahkan drone Shahed buatan Iran terlebih dahulu.

Disusul dengan penggunaan sedikitnya 55 rudal jelajah, 14 rudal balistik, lima rudal aerobalistik, dan sejumlah rudal antiradar.

Zaluzhnyi mengatakan Ukraina menjatuhkan 27 dari 36 drone yang diluncurkan dari Rusia, serta 87 rudal.

Ukraina mengatakan 12 orang tewas dan lebih dari 75 orang terluka akibat serangan rudal Rusia pada pagi waktu setempat.

Setidaknya dua orang tewas dan sedikitnya delapan belas lainnya terluka dalam serangan di ibu kota Kyiv, Lviv di barat, dan Kharkiv di timur.

Wali Kota Lviv mengatakan satu orang tewas dan delapan lainnya terluka di kota bagian barat itu.

Puluhan lainnya terluka, dan setidaknya tiga orang terkubur di bawah reruntuhan setelah serangan terhadap sebuah gudang di Kyiv.