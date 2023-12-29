Serangan Besar-besaran, Presiden Ukraina: Rusia Gunakan Hampir Semua Jenis Senjata di Gudangnya

Presiden Ukraina tegaskan Rusia menggunakan hampir semua senjata yang ada di gudangnya saat serangan besar-besaran (Foto: Reuters)

UKRAINA - Ukraina mengatakan 12 orang tewas dan lebih dari 75 orang terluka akibat serangan rudal Rusia pada pagi waktu setempat.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memposting di X yang mengatakan fasilitas pendidikan, bangsal bersalin dan rumah pribadi termasuk di antara bangunan yang terkena serangan Rusia di beberapa kota di Ukraina.

“Saat ini, Rusia menggunakan hampir semua jenis senjata di gudang senjatanya,” katanya.

Zelensky mengatakan upaya sedang dilakukan untuk memberikan bantuan yang diperlukan kepada mereka yang terkena dampak dan berjanji untuk menanggapi serangan tersebut.

Hal ini terjadi sehari setelah Presiden Zelensky mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat (AS) atas paket bantuan militer terakhir senilai USD250 juta yang disetujui, termasuk amunisi pertahanan udara.

Militer Ukraina mengatakan, berdasarkan hasil awal, Rusia menggunakan 158 alat serangan udara dalam serangan militer besar-besaran terhadap Ukraina.

Panglima angkatan bersenjata Ukraina, Valerii Zaluzhnyi, mengatakan Rusia menggunakan metode yang lebih “tradisional” dengan mengerahkan drone Shahed buatan Iran terlebih dahulu.