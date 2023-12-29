Prabowo dan Cak Imin Kampnye di Jatim, Mahfud MD: Semua Harus Sampaikan Gagasannya

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD menanggapi pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang juga berkampenye di Jawa Timur.

Mahfud menanggapi positif seluruh kegiatan kampanye tersebut.

"Bagus. Pak Muhaimin ke Banyuwangi, Pak Prabowo tadi juga di Sidoarjo ya. Berarti tidak apa-apa, bagus, memang harus begitu dari pada orang takut-takut kan," kata Mahfud kepada wartawan, Kamis (28/12/2023).

Mahfud menyebut meskipun berjalannya kampanye seluruh pasangan capres-cawapres di Jawa Timur menandakan demokrasi tengah berjalan. Menurutnya, dalam demokrasi seluruh pasangan capres dan cawapres harus menyampaikan gagasannya.

"Semua harus kemana-kemana menyampaikan gagasannya dan itu dulu yang diperjuangkan kan oleh para pendiri negara. Setiap orang harus menyampaikan gagasannya kepada masyarakat mau dibawa ke mana negara ini," tuturnya.

Sebelumnya, Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD bersilaturahmi mengunjungi Pondok Pesantren Miftahul Ulum di Lumajang, Jawa Timur.