HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Optimis Ganjar-Mahfud Peroleh Suara 60% di Jatim

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |00:06 WIB
Partai Perindo Optimis Ganjar-Mahfud Peroleh Suara 60% di Jatim
Ganjar-Mahfud (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

SIDOARJO - Partai Perindo optimis pasangan nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan unggul di pemilih Jawa Timur (Jatim) pada pilpres 2024. Bahkan target kemenangan Ganjar-Mahfud di Jawa Timur hingga 60 persen.

Hal itu dikatakan caleg DRPD Jatim dapil 2 Sidoarjo dari partai Perindo, Deky Sugeng saat mendampingi Calon Wakil Presiden nomor urut tiga, Mahfud MD di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Kamis (28/12/2023). Optimismenya juga muncul karena Mahfud kelahiran Jawa Timur.

"Kami berusaha supaya Jawa Timur itu kan basis Nahdliyin yang di mana Pak Mahfud ini lahir di sini, kalau bisa minimal 57-60 persen lah Ganjar-mahfud itu memperoleh suara di Jawa Timur," kata Deky.

Demi meraih kesuksesan di pilpres 2024 itu, pihaknya akan turun hingga akar rumput mensosialisasikan program pasangan Ganjar-Mahfud.

Halaman:
1 2
      
