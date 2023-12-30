Advertisement
HOME NEWS JATIM

Alam Ganjar Sebut Banyuwangi Punya Potensi Pengembangan Pariwisata Indonesia

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |10:29 WIB
Alam Ganjar Sebut Banyuwangi Punya Potensi Pengembangan Pariwisata Indonesia
Alam Ganjar sebut Banyuwangi punya potensi kembangkan pariwisata Indonesia. (Ist)
A
A
A

BANYUWANGI - Anak calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar, kagum dengan keindahan alam yang ditawarkan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan Alam dalam pertemuannya bersama kalangan pemuda Banyuwangi di Pantai Pulau Merah, Kabupaten Banyuwangi, Jumat (29/12/2024).

Menurut Alam Ganjar, Banyuwangi punya potensi besar untuk perkembangan pariwisata Indonesia.

"Asik banget sih tadi pas lihat sunset viewnya juga bagus, pantainya bersih, orangnya juga hangat dan ternyata banyak peselancar yang masih anak-anak. Mereka sudah berkompetisi dalam skala nasional dan ada suatu lembaga yang sudah menaungi mereka untuk mendapatkan edukasi secara gratis dan menaungi anak-anak tersebut," kata Alam.

Ia menjelaskan, tentang bagaimana pemuda bisa melangkah untuk kemajuan daerah. Mayoritas dari pemuda setempat menyatakan kesiapannya dalam berdedikasi mencurahkan ilmu dam kreativitasnya untuk Banyuwangi, apalagi Banyuwangi saat ini tengah gencar menaikan sektor pariwisata.

"Kita banyak ngobrol soal isu kepemudaan secara umum dan bicara soal potensi pariwisata Banyuwangi, dari teman-teman muda siap untuk memberikan karya dan kreasinya," jelasnya.

Alam menilai, sudah banyak keterlibatan pemuda di Banyuwangi, salah satunya dengan banyaknya pemuda yang sudah mulai merintis dan mengelola usahanya secara mandiri.

"Keterlibatan pemuda di sini juga cukup bagus dan juga banyak-banyak tempat untuk pemuda bisa berkumpul, sudah banyak kafe dan penginapan yang dikelola oleh anak muda, mayoritas dari mereka sudah ada inisiatif," katanya.

Dengan adanya pertemuan tersebut, Alam berharap, mampu menjadi wadah kebersamaan yang mampu membuka mata pemuda lebih besar tentang bagaimana mengembangkan wilayah tersebut.

Halaman:
1 2
      

