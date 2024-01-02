Ganjar Bertemu Petani di Demak, Sampaikan Program Putihkan Utang Usaha Mikro

DEMAK - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo kembali melanjutkan kampanyenya dengan bertemu dengan para petani di Demak, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024). Dalam pertemuannya itu, Ganjar melaunching Program Pemutihan Utang Petani.

Pantauan MNC Portal Indonesia di Selepan Wilalung, Demak, Ganjar disambut antusias oleh petani yang hadir. Beberapa petani pun mencoba untuk untuk bersalaman dan berfoto bersama eks Gubernur Jawa Tengah itu.

Sesampainya di lokasi, Ganjar langsung dikenakan topi caping dan melihat proses penggilingan gabah. Ia pun tampak berbincang dengan beberapa petani yang ada. Selain itu, Ganjar juga mendengarkan keluh kesah beberapa petani yang masih memiliki utang Kredit Usaha Mikro (KUR).

Ganjar juga menanyakan para petani terkait produksi dan suplai pupuk. Semua petani yang berdialog dengan Ganjar mengeluhkan persoalan pupuk yang mahal dan alokasinya terbatas.

Calon presiden yang didukung Partai Perindo itu berencana ingin menghapus hutang petani yang berada di Kredit Usaha Mikro kurang lebih Rp600 Miliar jika ia terpilih menjadi presiden.

"Memang ada persoalan, persoalan nanya itu memang karena ada musibah. Maka mari kuta hitung angkanya, sekitar Rp600 M, kurang lebih. Kita sedang mengkaji itu, agar supaya seperti yang nelayan kemarin, ketika petani ini merasa kesusahan, kita mau hapuskan itu," kata Ganjar.

Ganjar juga menjeelaskan bahwa dirinya juga mendapati keluhan sulitnya mengakses pupuk saat berkeliling Indonesia.

"Karena memang dari tahun ke tahun, subsidi pupuk itu dikurangi. Maka agennya tidak terpenuhi,"ungkapnya.