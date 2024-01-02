Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Dukung Ganjar-Mahfud Beri Insentif Guru Ngaji: Payung Hukum Perlu Disiapkan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |11:08 WIB
Perindo Dukung Ganjar-Mahfud Beri Insentif Guru Ngaji: Payung Hukum Perlu Disiapkan
Ganjar-Mahfud (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Bidang Keagamaan DPP sekaligus Jubir Nasional Partai Perindo, Abdul Khaliq Ahmad merespons wacana Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang akan menyiapkan anggaran senilai Rp4 triliun untuk insentif guru agama dan guru ngaji jika nanti terpilih.

Abdul Khaliq menyebut langkah untuk menyiapkan dana insentif tersebut tentu diperlukan payung hukum dalam bentuk Undang-undang (UU) dan turunannya untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

"Tentu dalam implementasinya nanti perlu payung hukum baik dalam bentuk UU atau ketentuan Perpu lainnya," ujar Abdul Khaliq saat dikonfirmasi, Senin (1/1/2024).

Selain itu, perlu juga dibuatkan peraturan tersendiri mengenai tenaga pendidik keagamaan.

"Ini tidak cukup hanya diintegrasikan ke dalam UU yang sudah ada," tambah Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu.

Abdul Khaliq pun berharap payung hukum terkait dengan program tersebut tidak hanya dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Pemerintah (PP).

"Apalagi dalam bentuk Perpres atau PP, saya kira paling tepat untuk mengimplementasikan program unggulan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik keagamaan diwujudkan dalam bentuk UU tersendiri yaitu UU tentang tenaga pendidik keagamaan," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement