Adakan Bazar Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Wuryanto: Perindo Hadir Bantu Masyarakat

SEMARANG – Partai Perindo mengatakan bazar minyak goreng murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di GOR Satria Semarang, Senin (1/1/2024). Gelaran bakti sosial Partai Perindo di Kota Semarang dihadiri secara langsung Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Calon Presiden Ganjar Pranowo. Serta didampingi sejumlah Caleg Partai Perindo, baik dari DPRD Kota, Provinsi hingga DPR RI.

Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Mayjen TNI (Purn) Wuryanto mengatakan, masyarakat membutuhkan harga kebutuhan pokok yang murah serta pelayanan kesehatan prima. Untuk itu, Partai Perindo hadir menjawab kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA:

Ikut Bazar Murah dari Perindo, Warga Semarang Doakan Ganjar Jadi Presiden

“Hari ini semua masyarakat Semarang, Jateng itu tahu itu kebutuhannya harga murah dan pelayanan prima dibutuhkan masyarakat Indonesia. Perindo hadir untuk mengetahui itu, semuanya dan sekaligus merespons kesejathtaraan masyarakat di bidang pangan dan peningkatan kesehatan,” ucap Wuryanto.

Wuryanto berharap ke depan Partai Perindo bisa mengantarkan banyak kader-kadernya ke kursi Parlemen agar bisa ikut memberikan kebijakan positif bagi masyarakat.

“Harapan ke depan Perindo ikut serta dalam mengatur negara melalui calon-calonnya, wakil-wakilnya melalui semua tingkatan DPR. Itu untuk bisa merespons, menyalurkan aspirasi masyarakat tadi. Masyarakat masih banyak membutuhkan kesejahteraan, banyak orang miskin, banyak orang belum terlayani kesehatannya,” ujar Wuryanto.

BACA JUGA:

Acara tersebut pun diserbu ribuan masyarakat. Alhasil, tidak membutuhkan waktu lama 4.000 liter botol minyak goreng yang disiapkan langsung ludes diborong warga.

Dengan menukar kupon yang telah dibagikan, warga rela mengantre untuk menebus 1 liter minyak goreng dengan membayar Rp5 ribu. Harga tersebut menurut warga sangat murah, lantaran harga minyak goreng di pasaran mencapai Rp15 ribu per liternya.

Salah seorang warga, Suminem bersyukur bisa membeli minyak goreng dengan harga murah. Dia pun mendoakan kesuksesan untuk Ganjar dan Partai Perindo.

“Harapan ke depan semoga lebih bagus, Pak Ganjar jadi Presiden, masyarakat kecil bisa sejahtera, Perindo ke depan masyarakat sejahtera dan bisa mengangkat rakyat kecil,” doanya.

Sementara itu, salah seorang peserta pemeriksaan kesehatan gratis dari Partai Perindo di Kota Semarang, Supranti mengaku merasa sangat terbantu dengan kegiatan tersebut. Apalagi dirinya belum memiliki BPJS Kesehatan.

“Kita yang enggak punya BPJS datang ke sini, obatnya juga gratis, cek gula darah juga gratis,” ujarnya.

Pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan oleh sejumlah tenaga kesehatan ini meliputi cek tensi serta tes gula. Usai melakukan pemeriksaan kesehatan, warga juga mendapatkan obat sesuai keluhan sakit yang dirasakan.