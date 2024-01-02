Warga Semarang Belum Punya BPJS Terbantu Pemeriksaan Gratis Partai Perindo

SEMARANG – Partai Perindo mengatakan pemeriksaan esehatan gratis di GOR Satria Semarang, Senin (1/1/2024) siang. Pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan oleh sejumlah tenaga kesehatan ini meliputi cek tensi serta tes gula. Usai melakukan pemeriksaan kesehatan, warga juga mendapatkan obat sesuai keluhan sakit yang dirasakan.

Sejak pagi puluhan warga Kota Semarang sudah mengantre layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo. Masyarakat yang memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis didominasi oleh warga berusia lanjut

Ratusan warga Kota Semarang merasakan manfaat pemeriksaan kesehatan gratis yang diadakan Partai Perindo. Para peserta terbantu karena banyak yang belum memiliki BPJS Kesehatan.