HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar dan Cek Kesehatan Gratis, Perindo: Sangat Membantu Masyarakat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |00:54 WIB
Gelar Bazar dan Cek Kesehatan Gratis, Perindo: Sangat Membantu Masyarakat
Ganjar Pranowo menghadiri kegiatan Partai Perindo. (Foto: Dimas Yulie)
SEMARANG - Partai Perindo menggelar Bazar dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di Gor Satria, Semarang Utara, Jawa Tengah, Senin (1/1/2023). Wakil Ketua Umum Perindo, Syafril Nasution menyebutkan dalam bazar ini pihaknya menjual minyak goreng dengan harga Rp5 ribu.

“Jadi hari ini Partai Perindo mengadakan bazar murah, kita menjual minyak goreng dengan harga Rp5 ribu. Tadi hampir 5 ribu masyarakat kota Semarang, khususnya Semarang Utara ini datang kemari untuk mengikuti bazar,” kata Syafril.

Momen Kompak HT dan Ganjar Saksikan Bazar Murah Perindo di Semarang 

Dengan adanya kegiatan tersebut, Syafril yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil 1 Jawa Tengah dari Partai Perindo itu menilai kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat Semarang Utara.

