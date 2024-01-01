Advertisement
HOME NEWS JATENG

Momen Kompak HT dan Ganjar Saksikan Bazar Murah Perindo di Semarang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |15:20 WIB
Momen Kompak HT dan Ganjar Saksikan Bazar Murah Perindo di Semarang
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar (foto: dok MPI)
A
A
A

SEMARANG - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Jalan Satria Raya, Plombokan, Semarang, Senin (1/1/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, HT dan Ganjar Pranowo kompak menyaksikan bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat tersebut.

Terlihat Ganjar dan HT kompak mengunjungi masing-masing kios atau tenda tempat dilaksanakannya bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut.

Keduanya tampak sesekali mengobrol terkait acara ini. Keduanya pun tak segan-segan untuk menyalami dan melayani para relawan dan masyarakat yang hadir untuk meminta foto.

Selain HT dan Ganjar, juga terlihat Liliana Tanoesoedibjo, Warren Tanoesoedibjo, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Syafril Nasution.

Sebagai informasi, selain kegiatan Bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis, acara ini juga melangsungkan kegiatan deklarasi dukungan untuk Ganjar Mahfud dari Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso (Apmiso) Semarang.

(Awaludin)

      
