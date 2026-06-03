Sri Gusni: Pergantian Pimpinan BGN Harus Menjadi Titik Balik Perbaikan Program MBG

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Seiring pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto, Partai Perindo menilai momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola, keamanan pangan, dan pemerataan layanan guna menjawab berbagai tantangan pelaksanaan program di lapangan.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo sekaligus Kepala Unit Pelayanan Masyarakat (Kesehatan Masyarakat, Sosial, dan Kebencanaan) DPP Partai Perindo, Sri Gusni Febriasari menegaskan pergantian pimpinan harus dimaknai lebih dari sekadar pergantian personel.

"Pergantian kepemimpinan harus menjadi momentum penguatan sistem. Masyarakat menunggu peningkatan kualitas layanan, pengawasan yang lebih kuat, keamanan pangan yang lebih terjamin, serta tata kelola yang semakin transparan. Kepemimpinan baru BGN harus menjawab kebutuhan itu secara konkret, bukan hanya dengan janji, tapi dengan sistem yang terukur dan transparan," ujar Sri Gusni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/5/2026).

Menurut dia, berbagai catatan pelaksanaan MBG sepanjang 2025–2026 menunjukkan perlunya penguatan standar keamanan pangan, pengawasan kualitas, serta mitigasi risiko. Perindo juga mengingatkan tantangan distribusi program di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) membutuhkan perhatian khusus karena keterbatasan logistik dan infrastruktur.

“Anak-anak di Papua, NTT, Maluku, Aceh, dan berbagai wilayah terpencil lainnya berhak mendapatkan kualitas layanan yang sama. Jangan sampai mereka justru menjadi kelompok yang paling sulit menikmati manfaat program ini,” tegas Sri Gusni.