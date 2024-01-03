Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cara Prajurit Kopassus Tanamkan Nasionalisme di Papua

Cara Prajurit Kopassus Tanamkan Nasionalisme di Papua
A
A
A

JAKARTA – Satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) merupakan pasukan elite TNI AD yang siap ditugaskan dimanapun diperlukan. Selain kemampuan tempur, para prajurit baret merah TNI AD itu memiliki berbagai pengalaman di luar medan perang.

Iwan Santosa dan EA Natanegara dalam bukunya “Kopassus Untuk Indonesia” menceritakan kisah Letda Gondolpus Borlak, ketika bertugas ke Papua dan menjadi sahabat warga di Tanah Cendrawasih.

Dikisahkan, saat itu Papua masih memiliki banyak ketertinggalan di bidang pembangunan. Banyak warga Papua yang masih hidup secara tradisional, bahkan tinggal di hutan sehingga tidak mengetahui keberadaan NKRI.

Dalam kondisi ini, anggota Kopassus dikirimkan ke Papua dengan tujuan menjaga kedaulatan NKRI. Tugas ini dilakukan para prajurit Kopassus dengan mengangkat senjata maupun merebut hati warga Papua.

Karena itu, prajurit Kopassus harus memperkenal NKRI terlebih dahulu sebelum menanamkan jiwa nasionalisme kepada warga Papua.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
papua Kopassus tni
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743//viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175903//prabowo-jn9Q_large.jpg
Prabowo Santuni Keluarga Prajurit Gugur Jelang HUT Ke-80 TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175737//tni-lFit_large.jpg
TNI Buka Suara soal 3 Prajurit Gugur saat HUT Ke-80 di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397//viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175395//pemerintah-8zQ2_large.jpg
Dua Anggota Pasukan Elite Gugur saat Persiapan HUT ke-80 TNI, Istana Berduka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175371//pemerintah-Ed3W_large.jpg
Profil Billy Mambrasar, Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Ekonomi Papua Termuda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement