Cara Prajurit Kopassus Tanamkan Nasionalisme di Papua

JAKARTA – Satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) merupakan pasukan elite TNI AD yang siap ditugaskan dimanapun diperlukan. Selain kemampuan tempur, para prajurit baret merah TNI AD itu memiliki berbagai pengalaman di luar medan perang.

Iwan Santosa dan EA Natanegara dalam bukunya “Kopassus Untuk Indonesia” menceritakan kisah Letda Gondolpus Borlak, ketika bertugas ke Papua dan menjadi sahabat warga di Tanah Cendrawasih.

Dikisahkan, saat itu Papua masih memiliki banyak ketertinggalan di bidang pembangunan. Banyak warga Papua yang masih hidup secara tradisional, bahkan tinggal di hutan sehingga tidak mengetahui keberadaan NKRI.

Dalam kondisi ini, anggota Kopassus dikirimkan ke Papua dengan tujuan menjaga kedaulatan NKRI. Tugas ini dilakukan para prajurit Kopassus dengan mengangkat senjata maupun merebut hati warga Papua.

Karena itu, prajurit Kopassus harus memperkenal NKRI terlebih dahulu sebelum menanamkan jiwa nasionalisme kepada warga Papua.