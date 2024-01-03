Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

5 Sapi Dibantai Gegara Mengobrak-abrik Lahan Jagung, Polisi Turun Tangan

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |05:56 WIB
5 sapi dibantai pemilih lahan jagung (Foto: Istimewa)
5 sapi dibantai pemilih lahan jagung (Foto: Istimewa)
A
A
A

LAMPUNG TENGAH - Sebanyak lima ekor sapi dibantai warga lantaran memakan tanaman jagung milik warga di Padang Ratu, Lampung Tengah.

Kapolsek Padang Ratu Kompol Rahmin mengatakan, peristiwa yang terjadi pada Jumat 29 Desember 2023, dilaporkan oleh pemilik sapi Zulkifli, yang tidak terima sapinya dibantai.

Rahmin menuturkan, pelaku penganiayaan terhadap lima ekor sapi itu yakni pemilik ladang jagung berinisial B. Saat itu, pelaku membantai kelima ekor sapi hingga sekujur tubuh sapi dipenuhi luka tikaman.

"Korban yang mendapati sapi-sapinya sekarat langsung melapor polisi, setelah menerima laporan langsung kami tindaklanjuti," ujar Rahmin saat dikonfirmasi, Selasa (2/1/2024).

Rahmin menjelaskan, berdasarkan hasil pengakuan pemilik ladang, dia melakukan pembantaian terhadap 5 sapi tersebut lantaran ladang jagung miliknya diobrak-abrik dan dimakan oleh kawanan sapi milik Zulkifli.

