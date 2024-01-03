Advertisement
HOME NEWS JATENG

Dukung Ganjar Tuntaskan Masalah HAM, Pemuda Jepara Bacakan Puisi Peringatan Wiji Thukul

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |00:12 WIB
Dukung Ganjar Tuntaskan Masalah HAM, Pemuda Jepara Bacakan Puisi Peringatan Wiji Thukul
Pemuda Jepara bacakan puisi Wiji Thukul (Foto: TPN Ganjar-Mahfud)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo nongkrong bareng dengan ratusan Gen Z dan milenial di Jepara, Jawa Tengah. Ratusan anak muda Jepara itu antusias menyambut kedatangan Calon Presiden berambut putih di Taman Kopi Mayong, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024).

Bahkan, ada salah satu anak muda bernama Yoga Pramono alias Jo Carlos membacakan puisi Peringatan Wiji Thukul di depan Ganjar Pranowo. Pria berambut ikal ini membacakan puisi Wiji Thukul dengan nada tinggi dan sangat meresapi.

“Dan bila omongan penguasa, tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata: lawan!,” kata Jo Carlos sambil membacakan puisi Wiji Thukul.

Menutup isi puisi dari Wiji Thukul, Jo Carlos membakar semangat isi ruangan Taman Kopi Mayong untuk meneriakkan perlawanan jika melihat sebuah kondisi yang tidak benar.

“Satu, dua, tiga, lawan!” ujar Jo Carlos sambil mengajak para milenial dan gen Z yang hadir.

Halaman:
1 2
      
