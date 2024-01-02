Momen Emak-Emak Bertemu Ganjar saat Belanja untuk Kerja Bakti

SEMARANG - Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkegiatan di Kota Semarang, Selasa (2/1/2024). Seperti biasa, Ganjar mengawali pagi dengan jalan sehat bersama istri menyusuri kampung untuk menyapa masyarakat.

Warga Kota Semarang yang sudah lama tak bertemu Ganjar langsung antusias. Mereka yang sedang berkegiatan di pinggir jalan langsung berlarian menyalami Ganjar dan istri sekaligus minta foto bersama.

"Pak Ganjar mampir pak. Kok di Semarang pak? Foto pak, kami kangen ketemu bapak," teriak warga.

"Wah Presidenku datang. Menang ya pak," teriak yang lain sambil berebut bersalaman.

Ganjar dan istri dengan ramah menyapa warga. Ganjar juga menanyakan kabar serta mendoakan warga selalu sehat.

"Sehat selalu nggih Pak, Bu. Salam kangge (untuk) keluarga," ucap Ganjar ketika bersalaman dengan masyarakat.

Ada momen menarik ketika Ganjar melintas di Jalan Lempong Sari, Kota Semarang. Di pinggir jalan, ia disapa emak-emak yang sedang belanja sayuran. Mereka begitu antusias menyapa Ganjar sambil bersalaman.

"Belanja Bu? Wah sayure seger-seger ya," sapa Ganjar.

Emak-emak itu mengatakan, belanja sayuran untuk membuat masakan bagi bapak-bapak yang sedang kerja bakti. Akibat hujan mengguyur Kota Semarang kemarin, talud di belakang kampung mereka longsor.

"Oh masak kagem kerja bakti? Yawis belanjane tak bayari (ya sudah belanjaannya saya bayari)," ucap Ganjar sambil memberikan sejumlah uang pada pedagang.