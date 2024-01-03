Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
NEWS JATIM

Momen Dramatis Petugas Pos Pengamanan Tahun Baru di Malang Hadang Maling Motor

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |12:28 WIB
MALANG - Petugas berhasil membekuk seorang pencuri kendaraan bermotor saat beraksi di momen libur tahun baru. Pelaku dibekuk oleh petugas di pos pengamanan, yang tengah mengamankan situasi kondisi arus lalu lintas (lalin) di saat tahun baru di wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

Kasi Humas Polres Malang, Ipda Muhammad Adnan mengatakan, pelaku yang diamankan berinisial JS alias Karet (36) warga Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. JS berhasil diamankan petugas gabungan tak lama usai melakukan aksinya, Jumat (29/12/2023).

“Personel Pos Pengamanan Nataru 2024 Kepuharjo Karangploso berhasil mengamankan satu orang yang diduga keras sebagai pelaku curanmor di wilayah Kecamatan Karangploso,” kata Ipda Adnan saat dikonfirmasi di Polres Malang, Rabu pagi (3/1/2023).

Kejadian bermula saat korban, AS (53) warga Desa Kelurahan Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, sedang bekerja sebagai mandor pekerjaan proyek bangunan di Perumahan Griya Permata Alam, Karangploso, Jumat (29/12) sekitar pukul 14.30 WIB. Saat itu ia memarkirkan sepeda motor jenis Honda Beat miliknya di halaman perumahan kemudian mulai bekerja.

"Ketika sedang berada di atas atap rumah, korban mengetahui ada seorang tidak dikenal yang mondar-mandir di halaman rumah tempatnya bekerja. Pria tersebut kemudian dengan cepat merusak rumah kunci sepeda motor, kemudian melarikan diri ke arah utara," ucapnya.

Mengetahui hal itu, korban kemudian segera melaporkan kejadian tersebut ke Pos Pengamanan Kepuharjo, Karangploso, yang dekat dengan lokasi. Merespon aduan masyarakat, polisi kemudian melakukan penyisiran di sepanjang jalur yang diperkirakan dilewati oleh pelaku.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
pencurian Malang curanmor
