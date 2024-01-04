Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bill Clinton dan Pangeran Andrew Disebutkan dalam Dokumen Pengadilan Terkait Penjahat Seks Jeffrey Epstein

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |08:48 WIB
Bill Clinton dan Pangeran Andrew Disebutkan dalam Dokumen Pengadilan Terkait Penjahat Seks Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein. (Foto: Reuters)
NEW YORK - Bill Clinton dan Pangeran Inggris Andrew termasuk di antara nama yang disebutkan dalam dokumen pengadilan yang merinci orang-orang yang terkait dengan pemodal dan pelaku kejahatan seks Jeffrey Epstein.

Seorang hakim federal New York, Amerika Serikat (AS) telah memerintahkan pelepasan berkas sebagai bagian dari gugatan terkait rekan Epstein, Ghislaine Maxwell. 

Maxwell menjalani hukuman penjara 20 tahun atas kejahatan yang dia lakukan dengan Epstein.

BBC saat ini sedang meninjau dokumen setebal 943 halaman yang dirilis pada Rabu, (3/1/2024) malam.

Beberapa dari mereka yang disebutkan namanya dituduh melakukan kesalahan, sementara yang lain dalam daftar tersebut membuat tuduhan atau berpotensi menjadi saksi.

Ketika memerintahkan penerbitan daftar tersebut, Hakim New York Loretta Preska mengatakan banyak dari mereka yang disebutkan dalam gugatan tersebut telah diidentifikasi oleh media atau dalam persidangan pidana Maxwell.

Dia menambahkan bahwa banyak pihak lain yang tidak mengajukan keberatan atas dikeluarkannya dokumen tersebut.

Rilisan tersebut mencakup referensi ke Johanna Sjoberg, yang mengklaim bahwa Pangeran Andrew meraba-raba payudaranya saat duduk di sofa di dalam apartemen Epstein di Manhattan pada 2001.

Istana Buckingham sebelumnya mengatakan tuduhan tersebut “sama sekali tidak benar”.

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Clinton juga disebutkan dalam dokumen pengadilan. Saat dihubungi untuk dimintai komentar, perwakilannya merujuk pada pernyataan yang dikeluarkannya pada 2019 yang mengatakan dia “tidak tahu apa-apa” tentang kejahatan Epstein.

Halaman:
1 2
      
