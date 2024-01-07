Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Antusias Warga Bandung Ikuti Kegiatan Sosialiasi dan Bazar Murah Partai Perindo

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |13:49 WIB
BANDUNG - Masyarakat antusias menghadiri acara sosialiasi dan bazar murah yang diagendakan oleh Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 Kota Bandung dan Cimahi, Djoni Toat Muljadi dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Minggu (7/1/2024).

Salah satu warga Nena (44) warga Babakan Ciparay mengatakan, adanya bazar ini sangat membantu khususnya kepada ibu rumah tangga.

"Alhamdulilah ya bagus secara untuk membantu para ibu rumah tangga khususnya dari sembako kaya gini," ujar Nena saat ditemui di lokasi.

Nena menjelaskan, dalam bazar kali ini dirinya mendapatkan 2 liter minyak, dan berharap kedepannya bukan hanya minyak akan tetapi sembako lainnya.

"Alhamdulilah hari ini dapat minyak dua liter dari satu KK, dan untuk kedepan mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi untuk masyarakat luasnya kalau bisa selain minyak kedepannya ada sembako yang lain," katanya.

Selain itu, Nina menyebut jika Partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 nanti bisa terus menampung aspirasi masyarkat.

"Harapan saya kedepan untuk partai perindo lebih baik, sukses dan kedepannya bisa mengayomi masyarakat lebih bagus bisa menampung aspirasi-aspirasi masyarakat bisa di tampung oleh rakyat seperti kami," terangnya.

