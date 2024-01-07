Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Djoni Bagikan 500 Sembako untuk Warga Babakan Ciaparay Bandung

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |13:28 WIB
Caleg Perindo Djoni Bagikan 500 Sembako untuk Warga Babakan Ciaparay Bandung
Caleg Perindo DPR RI, Djoni (foto: dok MPI)
BANDUNG - Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 Kota Bandung dan Cimahi dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Djoni Toat Muljadi kembali menggelar sosialisasi dan bazar murah di Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Minggu (7/1/2024).

Adanya sosialisasi dan bazar murah ini sudah merupakan yang ke 7 kalinya dan akan terus diadakan hingga batas waktu kampanye tanggal 10 Februari 2024.

"Jadi sekarang ini sudah ke 7 kali mengadakan bazar murah karena kita untuk bazar murah hanya bisa diadakan sampai tanggal 10 Februari 2024 batas waktu," ujar Djoni saat ditemui di lokasi, Minggu (7/1/2024).

Djoni menjelaskan, pada bazar murah kali ini dirinya menyediakan sekitar 500 sembako untuk masyarakat yang berada di Kelurahan Babakan Ciparay dan sekitarnya.

"Sembako hari ini jumlahnya 500, isinya sebetulnya kita dari DPP ada support juga minyak murah dan saya disini tambahkan dengan mie instan," katanya

Adanya bazar murah, kata dia tidak hanya dilakukan pada saat kampanye saja, akan tetapi kedepannya dirinya akan terus mengadakan bazar murah seperti ini.

Selain itu, tak hanya bazar murah, agenda kali ini kata Djoni mensosialisasikan Partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 kepada masyarakat.

"Kaitannya dengan Perindo sekarang saya ingin mensosialisasikan bahwa Perindo sangat memperhatikan masyarakat, sesuai dengan slogannya juga untuk UMKM," katanya.

