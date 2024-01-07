Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Di Depan Warga Manggarai Selatan, HT Tegaskan Perindo Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |13:09 WIB
Di Depan Warga Manggarai Selatan, HT Tegaskan Perindo Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menghadiri kegiatan bakti sosial berupa bazar murah dan cek kesehatan gratis di Manggarai Selatan, Jakarta Selatan, Minggu (7/1/2024) pagi.

Dalam kegiatan itu, HT menegaskan, Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu akan berjuang untuk kesejahteraan rakyat.

"Saya ingin menegaskan bahwa Partai Perindo berjuang untuk kesejahteraan rakyat, berjuang untuk Bagaimana bisa mempercepat masyarakat yang belum mapan itu naik kelas. Itu adalah tujuan dari Partai Perindo," terang HT saat memberi sambutan acara tersebut.

