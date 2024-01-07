Perindo Gelar Bazar Murah di Duren Sawit, Muhammad Sopiyan: Kita Mengedepankan Rakyat Kecil

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta - Dapil V dari Partai Perindo Muhammad Sopiyan, S.HI., MA menggelar bazar murah sembako di Jalan Kp Sumur, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu (7/1/2024).

Didampingi Ketua DPRD Partai Perindo Jakarta Timur, Berman Nainggolan, acara bazar murah ini menjajakan 1000 paket sembako untuk masyarakat RT08 RW 17 ini.

Acara yang dimulai pukul 10.00 WIB ini pun berlangsung dengan tertib dan dipenuhi antusias masyarakat. Muhammad Sopiyan mengatakan, ada 1000 paket sembako yang dijual dengan harga murah untuk masyarakat.

“Hari ini kita melakukan bazar murah di Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ini adalah satu bukti dari partai terkait bazar murah,” ungkap Sopiyan.

Sembako yang disediakan pun terdiri dari beras dan minyak yang dijual seharga Rp5 ribu. Sopiyan mengatakan kegiatan bazar murah ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapat keperluan sembako dengan harga yang murah.