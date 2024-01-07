Advertisement
Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, Sosok HT di Mata Warga: Ramah dan Tidak Sombong

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |12:23 WIB
Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, Sosok HT di Mata Warga: Ramah dan Tidak Sombong
JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis di Jalan Keselamatan, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (7/1/2024) pagi.

Dalam acara itu, turut hadir pula Ketua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanoesoedibjo, Ketua Umum DPP Partai Bapak Hary Tanoesoedibjo (HT) dan Caleg DPRD Provinsi Dapil 8 DKI Jakarta Diska Resha Putra.

Salah satu warga Manggarai Selatan, Siti (32) merasa senang bisa melihat HT secara langsung. Ia menilai, HT merupakan figur yang ramah dan merakyat.

"Pak HT juga sama, ramah, enggak sombong. Merakyat banget deh," terang Siti saat ditemui di lokasi acara.

Kendati demikian, Siti berharap HT bisa tambah maju ke depannya. "Semoga tambah maju," terang Siti.

(Khafid Mardiyansyah)

      
