Rela Antre Ikuti Bazar Murah Caleg Perindo, Warga Duren Sawit: Sangat Terbantu

JAKARTA - Ratusan warga di Jalan Kp Sumur, Duren Sawit, Jakarta Timur begitu antusias mengikuti bazar murah yang digelar oleh Caleg DPRD DKI Jakarta - Dapil V dari Partai Perindo, Muhammad Sopiyan, S.HI., MA pada Minggu (7/1/2024).

Acara yang dimulai pada pukul 10.00 WIB ini pun sudah dipadati masyarakat untuk menebus paket sembako yakni beras dan minyak seharga Rp5 ribu. Mereka pun rela antre demi bisa mendapatkan sembako murah ini yang diadakan oleh Caleg dari Partai Perindo.

Salah satunya yang antusias ialah Eva (37). Warga RT08/17 ini mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan bazar murah.

“Sangat terbantu ya, karena kan kalau di sini beras sama minya cuma Rp5 ribu. Kalau di warung kan mahal ada yang sampai Rp13 ribu,” ungkapnya.

Eva pun rela mengantre bersama warga lainnya sejak pagi untuk mendapatkan paket sembako seharga Rp5 ribu ini. Ia juga ikut senang seluruh warga mendapatkan sembako dari bazar murah ini.

“Namanya sembako murah pasti warga terbantu banget, jadi pasti mau. Apalagi sekarang harga apa-apa naik,” jelasnya.

Senada dengan Eva, Rukmana (67) yang merupakan tokoh masyarakat di Kp. Sumur ini juga merasakan manfaat dari bazar murah yang digelar Partai Perindo.

Ia bahkan turut mendoakan Caleg Muhammad Sopiyan dan Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) dan mendukung Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud menang di Pemilu 2024 nanti.

“Terima kasih atas bantuannya, semoga Partai Perindo juga bisa terus membantu dan untuk pak Sopiyan semoga bisa menang di Pemilu 2024,” paparnya.