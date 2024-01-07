Caleg Perindo Muhammad Sopiyan Gelar Bazar Murah di Duren Sawit, Masyarakat Antusias

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta - Dapil V dari Partai Perindo Muhammad Sopiyan, S.HI., MA menggelar bazar murah sembako di Jalan Kp Sumur, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu (7/1/2024). Didampingi Ketua DPRD Partai Perindo Jakarta Timur, Berman Nainggolan, acara bazar murah ini menjajakan 1000 paket sembako untuk masyarakat RT08 RW 17 ini.

Digelar di lapangan badminton, acara bazar murah ini pun dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Ratusan warga pun mulai memadati lapangan ini dan membawa kupon yang telah diberikan.

Acara bazar murah ini pun berlangsung tertib. Sebelumnya, kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Ketua DPRD Partai Perindo Jakarta Timur, Berman Nainggolan.

“Hari ini ada sembako 1000 paket. Pasti semuanya kebagian,” ungkap Berman.

Sementara itu, Muhammad Sopiyan pun turut senang bisa ikut membantu masyarakat di Kecamatan Duren Sawit ini dan melihat antusias warga yang menyambutnya.

“Alhamdulullah terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang sudah menyambut kami,” ucapnya.

Adapula doorprize yang juga diberikan kepada masyarakat. Kegiatan ini pun semakin membakar semangat para warga yang ikut antusias mengikuti bazar murah ini. Masyarakat juga antusias menyanyikan mars Partai Perindo dengan penuh semangat.