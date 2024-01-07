Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dinilai Sosok Merakyat dan Ramah, Warga Berharap Liliana Tanoesoedibjo Bisa Terpilih Jadi Anggota DPR RI

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |12:01 WIB
Dinilai Sosok Merakyat dan Ramah, Warga Berharap Liliana Tanoesoedibjo Bisa Terpilih Jadi Anggota DPR RI
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis di Jalan Keselamatan, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (7/1/2024) pagi.

Dalam acara itu, turut hadir pula Ketua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanoesoedibjo. Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 itu pun nampak berbaur dengan masyarakat.

Bahkan, Liliana terlihat bersalaman dan berbincang dengan masyarakat yang hendak mengikuti cek kesehatan gratis. Salah satu warga Manggarai Selatan, Siti (32) merasa kagum dengan Liliana.

"Menyenangkan sih, kan biasanya dilihat di tv Bu Lili, sekarang bisa lihat langsung," terang Siti saat dijumpai di lokasi acara.

Dari pandangannya, Siti menilai, Liliana merupakan sosok yang ramah dan baik. "(Bu Liliana) orangnya ramah, baik, ternyata enggak sombong," tuturnya.

Atas dasar itu, Siti berharap Liliana dapat lebih maju dan terpilih menjadi wakil rakyat sebagai anggota DPR RI.

"Semoga tambah maju deh, kalau Bu Liliana (semoga) terpilih (menjadi anggota DPR RI)," tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
