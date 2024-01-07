Caleg Perindo Ci Mehong Gelar Senam Pagi dan Tebus Murah Minyak Goreng

JAKARTA - Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu) dari Partai Perindo Tjioe Nofia Handayani atau Ci Mehong menggelar senam sehat bersama ibu-ibu di Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (7/1/2024).

Kegiatan ini sekaligus gelaran rutin tebus murah minyak goreng dengan harga Rp5.000 di wilayah Jakarta Barat.

“Senam (Minggu) pagi rutin, sembako kita hari ini dari Partai Perindo seperti biasa melakukan kegiatan tebus murah sembako minyak dengan harga Rp5.000, ini sudah kita kerjakan dimana-mana,” kata Ci Mehong, Caleg dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung bacapres Ganjar Pranowo itu.

Ci Mehong mengungkapkan bahwa kurang lebih 100 warga yang berpartisipasi sangat antusias dengan adanya kegiatan ini karena sejalan dengan pentingnya kesehatan dan juga imbas harga sembako yang mahal di pasaran.

“Terima kasih untuk kesini, kita dari Partai Perindo masuk menggelar kegiatan ini untuk sosialisasi dukungan di 14 Februari, jangan golput pilih nomor 16,” ungkap Ci Mehong.

Kegiatan ini sejalan dengan visi misi Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.