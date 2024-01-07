Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Ci Mehong Gelar Senam Pagi dan Tebus Murah Minyak Goreng

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |11:50 WIB
Caleg Perindo Ci Mehong Gelar Senam Pagi dan Tebus Murah Minyak Goreng
Ci Mehong mengadakan senam sehat dan bazar murah. (Foto: Anggie Ariesta)
A
A
A

JAKARTA - Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu) dari Partai Perindo Tjioe Nofia Handayani atau Ci Mehong menggelar senam sehat bersama ibu-ibu di Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (7/1/2024).

Kegiatan ini sekaligus gelaran rutin tebus murah minyak goreng dengan harga Rp5.000 di wilayah Jakarta Barat.

BACA JUGA:

Perindo Adakan Cek Kesehatan Gratis dan Bazar Murah, Warga: Sangat Membantu 

“Senam (Minggu) pagi rutin, sembako kita hari ini dari Partai Perindo seperti biasa melakukan kegiatan tebus murah sembako minyak dengan harga Rp5.000, ini sudah kita kerjakan dimana-mana,” kata Ci Mehong, Caleg dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung bacapres Ganjar Pranowo itu.

Ci Mehong mengungkapkan bahwa kurang lebih 100 warga yang berpartisipasi sangat antusias dengan adanya kegiatan ini karena sejalan dengan pentingnya kesehatan dan juga imbas harga sembako yang mahal di pasaran.

 BACA JUGA:

“Terima kasih untuk kesini, kita dari Partai Perindo masuk menggelar kegiatan ini untuk sosialisasi dukungan di 14 Februari, jangan golput pilih nomor 16,” ungkap Ci Mehong.

Kegiatan ini sejalan dengan visi misi Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement