Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, Liliana Tanoesoedibjo Ajak Warga Berjuang Untuk Indonesia Sejahtera Bersama Perindo

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis di Jalan Keselamatan, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (7/1/2024) pagi.

Dari pantauan MPI di lapangan, warga telah berbondong-bondong datang ke lokasi acara sejak pukul 08.00 WIB. Mereka langsung duduk antre untuk memeriksa kesehatan.

Nampak, warga sangat antusias mengikuti kegiatan yang digelar oleh Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo merasa kagum akan antusiasme warga Manggarai Selatan untuk ikuti bazar murah dan cek kesehatan gratis yang digelar oleh partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

"Kami bersyukur bahwa kita dapat berjumpa dengan mereka secara fisik, karena perjumpaan secara fisik itu ada bounding dengan masyarakat," tutur Liliana.

Dengan adanya persatuan, kata Liliana, warga bersama Partai Perindo bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. Caleg DPR RI Dapil 2 DKI Jakarta itu optimis, Indonesia bisa sejahtera bila warga solid bererak bersama Perindo membangun negeri.