Perindo Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis di Semarang

SEMARANG - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menghadiri bazar dan pemeriksaan kesehatan gratis di Semarang, Jumat (05/01/2024).

Kegiatan tersebut disambut antusias warga. Masyarakat merasa terbantu dengan kegiatan sosial yang diadakan Partai Perindo.

“Mampir di acara Partai Perindo: bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Semarang, sebelum lanjut ke acara sholawatan di Demak, Jawa Tengah bersama Prof. Mahfud MD dan KH Said Aqil Siradj,” ujar HT pada laman Instagram miliknya.

HT mengatakan Perindo khusus berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil di Indonesia. Salah satu bukti nyatanya Partai Perindo, yang bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, menggelar berbagai kegiatan untuk masyarakat kecil.

Di antaranya bakti sosial, bazar murah hingga cek kesehatan gratis. Salah satunya digelar di Kota Semarang, tepatnya di GOR Satria Kota Semarang pada Senin (1/1/2024).

“Bakti sosial, bazar murah dan cek kesehatan gratis ini merupakan bentuk kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat,” ungkap HT.

Selain di Kota Semarang, sebut HT, bentuk kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat itu juga digelar di tempat lain.

“Bukan hanya di sini saja (Semarang), banyak caleg-caleg dari Partai Perindo bergerak di seluruh Indonesia, di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan bahkan di Papua Juga. Partai Perindo khusus berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil,” sambungnya.