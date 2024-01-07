Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, HT: Bentuk Kepedulian Partai Perindo pada Rakyat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |12:28 WIB
Hary Tanoesoedibjo. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis di Jalan Keselamatan, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (7/1/2024) pagi.

Dalam acara itu, turut hadir pula Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo, Ketua Umum DPP Partai Hary Tanoesoedibjo (HT) dan Caleg DPRD Provinsi Dapil 8 DKI Jakarta Diska Resha Putra.

HT menyebut, kegiatan bazar murah dan cek kesehatan gratis itu merupakan bentuk kepedulian partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu kepada rakyat.

BACA JUGA:

Rela Antre Ikuti Bazar Murah Caleg Perindo, Warga Duren Sawit: Sangat Terbantu 

"Bazar murah dan cek kesehatan gratis merupakan bentuk daripada kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat," kata HT usai acara.

HT menegaskan, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera ini memiliki komitmen untuk kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:

Caleg Perindo Ci Mehong Gelar Senam Pagi dan Tebus Murah Minyak Goreng 

"Itulah kenapa tagline-nya selalu menyebut untuk Indonesia Sejahtera. Jadi kesejahteraan itu harus diwujudkan terlebih dahulu, baru persatuan, kesatuan. Dan nama partai kami itu Persatuan Indonesia," terang HT.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
