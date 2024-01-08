Liliana Tanoesoedibjo: Partai Perindo Berjuang Bersama Rakyat





JAKARTA - Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo menegaskan, Partai Perindo bersama rakyat komitmen berjuang untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Hal itu diutarakannya saat menghadiri cek kesehatan gratis dan bazar murah yang digelar Partai Perindo di Lapangan Bulutangkis PB Tangkas Effendi Syahputra, Jalan Pembangunan Bawah, RT006/012 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2024).

"Mereka tahu kita berjuang bersama-sama, kita bersama-sama rakyat berjuang untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi untuk rakyat Indonesia," kata Liliana di lokasi.

"Jadi kita tidak sendiri, tapi kita berjuang bersama-sama dengan rakyat," sambung Liliana Tanoesoedibjo.