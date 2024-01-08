Advertisement
HOME NEWS NEWS

Liliana Tanoesoedibjo: Partai Perindo Berjuang Bersama Rakyat

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |09:41 WIB
Liliana Tanoesoedibjo: Partai Perindo Berjuang Bersama Rakyat
Caleg DPR RI Partai Perindo Liliana Tanoesoedibjo/Foto: MNC Portal





JAKARTA - Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo menegaskan, Partai Perindo bersama rakyat komitmen berjuang untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Hal itu diutarakannya saat menghadiri cek kesehatan gratis dan bazar murah yang digelar Partai Perindo di Lapangan Bulutangkis PB Tangkas Effendi Syahputra, Jalan Pembangunan Bawah, RT006/012 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2024).

"Mereka tahu kita berjuang bersama-sama, kita bersama-sama rakyat berjuang untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi untuk rakyat Indonesia," kata Liliana di lokasi.

"Jadi kita tidak sendiri, tapi kita berjuang bersama-sama dengan rakyat," sambung Liliana Tanoesoedibjo.

