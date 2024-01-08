Di Hadapan Ribuan Emak-Emak Jaksel, Liliana: Kita Sebagai Perempuan Harus Semangat

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo, Liliana T. Tanoesoedibjo memberikan semangatnya saat menghadiri bazar murah dan cek kesehatan gratis Partai Perindo di Posko Presgan, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (6/1/2024) pagi.

“Kita bersyukur disini kita bisa berkumpul bersama khususnya ibu-ibu ini saya kasih semangat ya karena kita sebagai perempuan harus selalu semangat, harus melengkapi diri dengan ilmu pengetahuan, kepandaian, untuk apa?,tanya Liliana.

“Untuk masa depan anak-anak kita, untuk mendidik mereka menjadi cerdas," kata Liliana dihadapan ribuan ibu-ibu yang hadir,” sambungnya.

Menurutnya, ibu-ibu mempunyai peranan yang sangat penting. "Ibu-Ibu mempunyai peran yang sangat penting. Kita harus berpikiran positif, ke depan melakukan sesuatu untuk kemajuan generasi muda,"ujarnya.

Liliana yang maju dari Partai Perindo dibawah pimpinan Ketua Umum (Ketum) Hary Tanoesoedibjo itu menyebut hari ini bersama ribuan ibu-ibu berada di acara bazar murah dan pemeriksaan kesehatan. Ia pun menyebut acara diawali senam pagi terlebih dahulu.

(Fahmi Firdaus )