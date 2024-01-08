Partai Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Bekasi, Warga Ucapkan Terima Kasih

BEKASI - Ratusan warga Kampung Pelaukan, Karang Rahayu, Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, rela mengantre untuk menebus minyak goreng murah. Bazar minyak goreng murah seharga Rp5 ribu itu digelar 3 caleg dari Partai Perindo, pada Minggu (7/12/2023).

Salah satu warga Kampung Pelaukan, Isna (49) menyebut, bazar murah yang diadakan Partai Perindo yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024 itu sangat membantunya. Karena cukup mengeluarkan uang sebesar Rp5.000, ia bisa membawa pulang minyak goreng ukuran 1 liter.

"Alhamdulillah bagi rakyat kecil harga lima ribu mah bisa membatu lah gitu," kata Isna di lokasi, Minggu (7/1/2024).

Menurut Isna, minyak goreng adalah salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Apalagi pasaran harga harga minyak semakin hari semakin mahal sehingga dia merasa terbantu.

"Soalnya kalo di pasar atau di warung harganya hampir 15 ribu sampe 16 ribu tergantung merk, harganya lumayan jauh deh pokoknya terjangkau kalau di sini," ujarnya.

Isna sangat berterima kasih kepada para caleg dan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, karena sudah membantu bebannya.

"Saya sangat berterima kasih lah adanya minyak murah dari tiga caleg ini dan juga Partai Perindo nya yang bisa membatu rakyat kecil kaya kami ini," ujarnya.