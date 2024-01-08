Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Bekasi, Warga Ucapkan Terima Kasih

Ade Suhardi , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |01:02 WIB
Partai Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Bekasi, Warga Ucapkan Terima Kasih
Warga Bekasi berterima kasih atas bazar murah yang digelar caleg Partai Perindo. (MPI)
A
A
A

BEKASI - Ratusan warga Kampung Pelaukan, Karang Rahayu, Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, rela mengantre untuk menebus minyak goreng murah. Bazar minyak goreng murah seharga Rp5 ribu itu digelar 3 caleg dari Partai Perindo, pada Minggu (7/12/2023).

Salah satu warga Kampung Pelaukan, Isna (49) menyebut, bazar murah yang diadakan Partai Perindo yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024 itu sangat membantunya. Karena cukup mengeluarkan uang sebesar Rp5.000, ia bisa membawa pulang minyak goreng ukuran 1 liter.

"Alhamdulillah bagi rakyat kecil harga lima ribu mah bisa membatu lah gitu," kata Isna di lokasi, Minggu (7/1/2024).

Menurut Isna, minyak goreng adalah salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Apalagi pasaran harga harga minyak semakin hari semakin mahal sehingga dia merasa terbantu.

"Soalnya kalo di pasar atau di warung harganya hampir 15 ribu sampe 16 ribu tergantung merk, harganya lumayan jauh deh pokoknya terjangkau kalau di sini," ujarnya.

Isna sangat berterima kasih kepada para caleg dan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, karena sudah membantu bebannya.

"Saya sangat berterima kasih lah adanya minyak murah dari tiga caleg ini dan juga Partai Perindo nya yang bisa membatu rakyat kecil kaya kami ini," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement