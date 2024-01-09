Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Momen Ganjar Minta Ajudannya Lebih Sabar Hadapi Dinamika Rakyat

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |15:12 WIB
Momen Ganjar Minta Ajudannya Lebih Sabar Hadapi Dinamika Rakyat
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

CILACAP - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo meminta ajudannya untuk lebih sabar dalam menghadapi rakyat yang ingin menyampaikan aspirasinya.

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri pertemuan dengan kelompok nelayan di kantor Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024).

"Maka kalau panjenengan semua kemarin mengikuti perdebatan, ada yang sangat penting, apa itu? Yang sangat penting adalah, laut yang luas musti dijaga," ujar Ganjar Pranowo saat memberikan penjelasan kepada kelompok nelayan.

Ketika Ganjar ingin melanjutkan penjelasannya, dirinya melihat ada keramaian dari salah satu kelompok nelayan. Seorang ajudan menegur nelayan yang hadir agar bersikap lebih tenang.

Melihat hal itu, Ganjar meminta ajudannya lebih bersabar dalam menghadapi dinamika kelompok masyarakat.

"Sudah, sudah. Tenang, tenang, tenang. Sabar, sabar, mas. Enggak apa-apa, sabar sabar. Sudah tenang saja, tenang saja, mas. (Kemudian Ganjar mencolek pundak pengawal yang menegur nelayan). Sabar aja," pungkas Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement