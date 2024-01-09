Momen Ganjar Minta Ajudannya Lebih Sabar Hadapi Dinamika Rakyat

CILACAP - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo meminta ajudannya untuk lebih sabar dalam menghadapi rakyat yang ingin menyampaikan aspirasinya.

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri pertemuan dengan kelompok nelayan di kantor Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024).

"Maka kalau panjenengan semua kemarin mengikuti perdebatan, ada yang sangat penting, apa itu? Yang sangat penting adalah, laut yang luas musti dijaga," ujar Ganjar Pranowo saat memberikan penjelasan kepada kelompok nelayan.

Ketika Ganjar ingin melanjutkan penjelasannya, dirinya melihat ada keramaian dari salah satu kelompok nelayan. Seorang ajudan menegur nelayan yang hadir agar bersikap lebih tenang.

Melihat hal itu, Ganjar meminta ajudannya lebih bersabar dalam menghadapi dinamika kelompok masyarakat.

"Sudah, sudah. Tenang, tenang, tenang. Sabar, sabar, mas. Enggak apa-apa, sabar sabar. Sudah tenang saja, tenang saja, mas. (Kemudian Ganjar mencolek pundak pengawal yang menegur nelayan). Sabar aja," pungkas Ganjar Pranowo.