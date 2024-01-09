Momen Siti Atikoh Belajar Menyulam saat Bertemu Pengrajin Kain Tapis di Lampung

LAMPUNG - Istri calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo, Siti Atikoh disambut antusias oleh para pengrajin kain tapis saat mengunjungi Sentra Industri Tapis Pesawaran yang ada di Desa Negeri Katon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung, pada Selasa, (9/1/2024).

Di momen tersebut, istri dari Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo itu lantas langsung menghampiri pada pengrajin tersebut satu persatu.

Menariknya saat pertama kali datang, Atikoh langsung dipakaikan kain tapis hasil karya para pengrajin yang ada di sana.

BACA JUGA:

Negeri Katon merupakan desa yang memiliki nilai adat istiadat yang sangat kental hingga saat ini. Desa ini memiliki sentra kerajinan kain tapis Lampung.

Mereka tampak antusias menyambut Atikoh. Dengan wajah tersenyum semringah, Atikoh lalu menyalami para ibu-ibu.

Atikoh juga menemui para ibu-ibu pengrajin tenun tapis di Desa Negeri Katon. Mereka juga tampak berbincang dengan Atikoh.

BACA JUGA:

Istri mantan Gubernur Jawa Tengah itu diberi kesempatan oleh ibu-ibu pengrajin untuk menyulam dan mendapatkan penilaian 100.

"Nilainya berapa?" seloroh Atikoh kepada ibu-ibu tersebut.

"100," jawab seorang pengrajin bernama Rohailawati yang berusia 72 tahun.

Beberapa pengrajin juga sempat melontarkan pujian kepada Atikoh.

"Ibu Atikoh cantik," ucap mereka.

Setelah menyulam, Atikoh kemudian melihat Galeri Tapis, yang lokasinya berada di atas bangunan tempat para pengrajin menenun. Dia kemudian berbincang dengan desainer tapis bernama Haris.

Seusai berbincang dengan Atikoh, Haris menuturkan bahwa kain tapis sudah terkenal hingga mancanegara.

"Tenun ini sudah mendunia. Kita waktu itu di New York Fashion Week," ungkap Haris.

Selain di Amerika Serikat, kata Haris, kain Tapis juga sudah dijajakan di benua Eropa hingga jazirah Arab, di antaranya Belanda dan Dubai.

"Netherland, itu di Bandara Netherland, dan museum tekstil Netherland sama di Dubai yang sudah ada pasarnya," sambung Haris.

Untuk bisa mengerjakan sebuah kain Tapis berkualitas, Haris mengatakan perlu waktu yang cukup lama.

"Pengerjaan tenunnya cuma satu minggu, cuma yang lamanya itu dari sisi pewarnaan benangnya karena dari pewarna alami. Produksinya itu kalau dihitung sampai hasil jadi sama disulam hampir 20 hari," jelas dia.