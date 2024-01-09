Ganjar Tampil Apik di Debat Capres, Siti Atikoh Ungkap Rasa Bangganya

LAMPUNG - Siti Atikoh Supriyanti mendoakan suaminya, Ganjar Pranowo agar tenang saat mengikuti debat capres ketiga. Menurutnya, doa menjadi unsur penting agar tampil lancar. Dia pun menyatakan kebanggaannya pada sang suami yang berhasil tampil apik dalam debat tersebut.

"Ketika debat itu saya bukan tegang tapi berdoa agar Mas Ganjar bisa tenang, karena kalau kita tenang itu sudah menjadi modal 50 persen," kata Atikoh di sela safari politiknya di Lampung Selatan, Selasa (9/1/2024).

Ganjar mampu tampil apik dalam debat dengan tema seputar Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri itu.

“Karena kalau kita bicara tentang human security itu bukan hanya tentang militer, pertahanan dan keamanan negara. Tetapi bagaimana agar seluruh masyarakat itu bisa terentaskan kemiskinannya, kemudian mereka bisa berdaya, tidak ada human trafficking dan sebagainya. Itulah yang disebut negara yang benar-benar aman dan nyaman untuk ditinggali,” jelasnya.

Atikoh mengatakan, Ganjar menguasai panggung dan mampu mendeliver visi-misi Ganjar-Mahfud baik dari segi pertahanan, geopolitik, hubungan internasional hingga politik luar negeri.

“Biar masyarakat paham apa sih yang akan dilakukan nanti ketika Mas Ganjar dan Pak Mahfud diberi amanat. Kan tidak seluruh masyarakat paham visi-misi masing-masing paslon dan ini yang substantif, bukan terkait dengan perseorangan tapi bagaimana program kerjanya di paslon,” tegasnya.