LAMPUNG - Siti Atikoh Suprianti tiba di Lampung untuk safari politik. Kedatangan istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo inilangsung disambut meriah ribuan Srikandi di Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Selasa (9/1/2024).
Ribuan Srikandi PDIP itu antusias menyambut kedatangan Atikoh. Bahkan, Atikoh langsung dicap sebagai Ibu Negara.
“Selamat datang di Tanjung Bintang Ibu Negaraku, Ganjar-Mahfud Menang!” kata ribuan Srikandi itu.
Atikoh datang didampingi Ketua Srikandi Lampung Selatan, Winarni Nanang Ermanto dan sejumlah kader PDI Perjuangan serta perwakilan partai pengusung Ganjar-Mahfud. Beberapa di antara pendukung itu bahkan menyanjung paras dari Atikoh.