HOME NEWS NUSANTARA

Siti Atikoh Disambut Meriah Srikandi Lampung : Selamat Datang Ibu Negaraku, Ganjar-Mahfud Menang!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |14:31 WIB
Siti Atikoh Disambut Meriah Srikandi Lampung : Selamat Datang Ibu Negaraku, Ganjar-Mahfud Menang!
Siti Atikoh berfoto bersama ribuan srikandi di Lampung Selatan. (Foto: TKN Ganjar-Mahfud)
A
A
A

LAMPUNG - Siti Atikoh Suprianti tiba di Lampung untuk safari politik. Kedatangan istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo inilangsung disambut meriah ribuan Srikandi di Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Selasa (9/1/2024).

Ribuan Srikandi PDIP itu antusias menyambut kedatangan Atikoh. Bahkan, Atikoh langsung dicap sebagai Ibu Negara.

“Selamat datang di Tanjung Bintang Ibu Negaraku, Ganjar-Mahfud Menang!” kata ribuan Srikandi itu.

Atikoh datang didampingi Ketua Srikandi Lampung Selatan, Winarni Nanang Ermanto dan sejumlah kader PDI Perjuangan serta perwakilan partai pengusung Ganjar-Mahfud. Beberapa di antara pendukung itu bahkan menyanjung paras dari Atikoh.

