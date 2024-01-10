Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ganjar Menginap di Rumah Warga Gang Senggol Tegal Malam Ini

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |22:42 WIB
Ganjar Menginap di Rumah Warga Gang Senggol Tegal Malam Ini
Ganjar Pranowo nginep di rumah warga Tegal (Foto: Okezone.com/Arief J)
A
A
A

 

TEGAL - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Ganjar Pranowo mengakhiri kampanye pada Rabu (10/1/2024) malam dengan menginap di rumah warga yang ada di Kelurahan Slerok, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

Kehadiran Ganjar Pranowo membuat warga setempat penasaran dan kian heboh memadati gang senggol tempat mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut akan bermalam.

"Pak Ganjar selamat datang, sehat-sehat ya pak semoga terpilih jadi Presiden Indonesia," ujar salah satu ibu rumah tangga yang dilewati Ganjar Pranowo di gang senggol tersebut.

"Amin," kata Ganjar Pranowo sembari tersenyum dan terus menyalami warga.

Setelah berinteraksi dengan anak muda di gang senggol tersebut dengan bernyanyi, Ganjar kemudian masuk ke dalam rumah warga yang akan ia bermalam menginap.

Tempat Ganjar Pranowo menginap adalah kediaman Waidah (55) di Jl. Arjuna GG.14 A No.56 TR/RW. 002/003 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah.

Waidah adalah seorang guru honorer SMP 5 Tegal. Dia merupakan ibu tunggal dari Fikri Haikal, alumni SMKN Jateng Semarang angkatan tahun 2017.

Fikri saat ini diketahui tengah bekerja di Regenesis yang merupakan perusahaan farmasi di Jakarta. Berkat anak itu, Waidah dapat merenovasi rumah yang kini ditumpangi Ganjar Pranowo menginap.

