HOME NEWS JATENG

Petani Brebes Sulit Dapat Pupuk, Ganjar Bicara soal Ketidaktepatan Subsidi

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |22:06 WIB
Petani Brebes Sulit Dapat Pupuk, Ganjar Bicara soal Ketidaktepatan Subsidi
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

BREBES - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo meminta stakeholder yang berkaitan dengan pupuk subsidi untuk membantu keluhan petani yang kesulitan stok.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo usai blusukan di Desa Kertabesuki, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (10/1/2024) sore.

"Penting saya mengingatkan kepada pemangku kepentingan pupuk, please bantu yuk, saya punya data kartu tani, itu bukan kartunya loh, itu adalah database petani siapa yang berhak mendapatkan pupuk, ini sama seperti BLT PKH dan sebagainya apakah tepat sasaran," ujar Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo meminta kepada para petani juga untuk menggunakan pupuk subsidi tepat guna serta tidak berlebihan karena dapat merusak struktur tanah.

"Maka, ini cerita ketidaktepatan sasaran sehingga mereka protes, meskipun tentu saja kita minta kepada petani agar penggunaan pupuk tidak berlebihan, karena kalau berlebih tanahnya rusak dan keras sekali," jelas Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo menyebutkan keluhan klasik petani kata Ganjar terjadi di setiap daerah.

"Yang menentukan subsidi pupuk adalah pemerintah pusat, apakah kementerian pertanian, nanti dibawa ke Komisi IV DPR, lalu bicara dengan Menteri Keuangan. Kalau kita mau serius mengurusi soal pangan, maka mari kita prioritaskan ini, jangan sampai nanti ramai karena problem impor atau tidak impor," pungkas Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
