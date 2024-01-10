Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Mobil Damkar Terbalik saat Menuju Lokasi Kebakaran, Satu Petugas Terjepit

Ulil Amri , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |21:47 WIB
Mobil Damkar Terbalik saat Menuju Lokasi Kebakaran, Satu Petugas Terjepit
Mobil damkar kecelakaan di Asahan (Foto: iNews)
A
A
A

ASAHAN - Satu unit mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Asaha, Sumatera Utara, mengalami kecelakaan dan terbalik saat menuju lokasi kebakaran di Desa Sei Lama, Asahan pada, Rabu (10/1/2023) sore.

Akibat kecelakaan itu, enam orang personel mengalami luka-luka. Salah satunya bahkan ada terjepit.

Mobil pemadam milik Pemkab Asahan itu mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Desa Sei Lama, sore tadi. Mobil terbalik setelah oleng dan menabrak pohon sawit.

Satu orang personel terjepit dan sulit dikeluarkan, petugas damkar dibantu warga akhirnya berhasil mengeluarkan petugas yang terjepit setelah satu jam berusaha dengan alat seadanya.

Kabid Damkar Asahan, Muhammad Syafi'i Hutabarat, mengatakan saat itu petugas mendapat infomrmasi kebakaran di Desa Sei Lama.

"Namun, dalam perjalanan mobil alami kecelakaan yang membuat seluruh petugas yang berada didalam mobil terlempar dan terjepit," ujar Syafi'i.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement