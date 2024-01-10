Mobil Damkar Terbalik saat Menuju Lokasi Kebakaran, Satu Petugas Terjepit

ASAHAN - Satu unit mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Asaha, Sumatera Utara, mengalami kecelakaan dan terbalik saat menuju lokasi kebakaran di Desa Sei Lama, Asahan pada, Rabu (10/1/2023) sore.

Akibat kecelakaan itu, enam orang personel mengalami luka-luka. Salah satunya bahkan ada terjepit.

Mobil pemadam milik Pemkab Asahan itu mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Desa Sei Lama, sore tadi. Mobil terbalik setelah oleng dan menabrak pohon sawit.

Satu orang personel terjepit dan sulit dikeluarkan, petugas damkar dibantu warga akhirnya berhasil mengeluarkan petugas yang terjepit setelah satu jam berusaha dengan alat seadanya.

Kabid Damkar Asahan, Muhammad Syafi'i Hutabarat, mengatakan saat itu petugas mendapat infomrmasi kebakaran di Desa Sei Lama.

"Namun, dalam perjalanan mobil alami kecelakaan yang membuat seluruh petugas yang berada didalam mobil terlempar dan terjepit," ujar Syafi'i.