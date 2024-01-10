Advertisement
HOME NEWS JABAR

KNKT Periksa Petugas Stasiun, KAI Belum Ketahui Penyebab Tabrakan di Cicalengka

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |15:29 WIB
KNKT Periksa Petugas Stasiun, KAI Belum Ketahui Penyebab Tabrakan di Cicalengka
Kecelakaan kereta di Cicalengka (Foto: dok MPI)
A
A
A

BANDUNG - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah petugas yang ada di stasiun yang dekat dengan lokasi tabrakan kereta api antara KA Turangga dengan KA Lokal Bandung Raya di Cicalengka.

Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Ayep Hanapi mengatakan bahwa pemeriksaan itu dilakukan untuk menggali keterangan guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut tersebut.

"(Sudah diperiksa) Petugas Stasiun Cicalengka, Petugas Stasiun Haurpugur dan petugas kendali kereta api," ucap Ayep, Rabu (10/1/2024).

Kendati demikian, kata Ayep, pihaknya belum mengetahui penyebab tabrakan kereta api tersebut. Hingga saat ini, proses investigasi masih terus dilakukan KNKT.

"Untuk proses investigasi, masih menunggu dari KNKT. Kami support, bantu segera bisa diselesaikan. Artinya KAI menunggu hasil investigasi dari KNKT," ungkapnya.

Ayep juga mengaku, belum mengetahui kapan hasil investigasi akan diumumkan. Apapun hasilnya nanti, pihaknya akan menerima.

"Kita tunggu lah hasil keputusan dari KNKT, apapun kita terima," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
